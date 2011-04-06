Азаров призывает экономить нефть и газ, добываемые в Украине

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ призывает рационально использовать и экономить нефть и газ, которые добываются в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на заседании Кабинета министров.

Он отметил, что рациональное использование этого сырья позволит стабилизировать цены на топливо в Украине.

Н.АЗАРОВ подчеркнул, что правительство работает над созданием отечественной базы по добыче нефти и газа, однако для реализации этих проектов необходимо время.

«На это нужны годы и огромные капиталовложения. Правительство занимается этой перспективной работой, однако еще раз напоминаю, что результаты будут в относительно отдаленной перспективе», - сказал Н.АЗАРОВ.

«Необходимы срочные решения для стабилизации ценовой ситуации уже сегодня. Какие это могут быть решения? Прежде всего, максимальная экономия и эффективное использование собственных нефти и газа. Их не много, тем более важно, чтобы каждая тонна нефти пошла на стабилизацию цен. Сегодня это главное задание и персональная ответственность министра энергетики и угольной промышленности БОЙКО», - сказал Н.АЗАРОВ.

Также он сообщил, что на сегодняшнем заседании правительство планирует снизить акцизы на бензин и дизтопливо.