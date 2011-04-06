«Укргидроэнерго» сократило выработку электроэнергии на 8,5%

Гидроэлектростанции и гидроаккумулирующие станции, эксплуатируемые ОАО «Укргидроэнерго», в январе-марте 2011 года сократили выработку электроэнергии на 8,5%, или 302,64 млн. кВт/ч, по сравнению с январем-мартом 2010 года – до 3,243 млрд. кВт/ч.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Согласно сообщению, в марте ГЭС-ГАЭС компании сократили выработку на 19,3%, или на 261,5 млн. кВт/ч, – до 1,096 млрд. кВт/ч, по сравнению с мартом.

В частности, в январе-марте Днестровская ГЭС сократила выработку на 40,8% – до 241,7 млн. кВт/ч по сравнению с январем-мартом 2010 года; Каневская ГЭС увеличила выработку на 15,4%, до 286,14 млн. кВт/ч; Кременчугская ГЭС сократила – на 11,2%, до 412,85 млн. кВт/ч; Днепродзержинская ГЭС сократила – на 20,9%, до 377,8 млн. кВт/ч.

Днепровская ГЭС в январе-марте т.г. сократила выработку на 26,1% – до 1,143 млрд. кВт/ч; Каховская ГЭС – на 25,9%, до 475,96 млн. кВт/ч; Киевская ГЭС – увеличила на 16,6% - до 235 млн. кВт/ч; Киевская ГАЭС – увеличила на 17,4%, до 41,09 млн. кВт/ч.

На первом гидроагрегате Днестровской ГАЭС, работающем в режиме опытно-промышленной эксплуатации, с начала года выработано 29,8 млн. кВт/ч электроэнергии.

Как сообщал УНИАН, ОАО «Укргидроэнерго» в 2010 году увеличила выработку электроэнергии на 10,3%, или 1,159 млрд. кВт/ч, по сравнению с 2009 годом – до 12,434 млрд. кВт/ч.

Справка УНИАН. ОАО «Укргидроэнерго» создано в начале 2004 года путем объединения государственной акционерной гидрогенерирующей компании «Днепргидроэнерго» и государственной акционерной энергогенерирующей компании «Днестргидроэнерго». Общая установленная мощность девяти гидроэлектростанций, которые эксплуатирует компания, составляет 5007,6 МВт.