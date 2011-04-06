Украина увеличила транзит газа в страны Европы на 10,5%

ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз Украины», по оперативным данным, в январе-марте т.г. увеличила транзит природного газа в страны Европы на 10,5%, или на 2,765 млрд. куб. м, по сравнению с аналогичным периодом 2010 годом, до 29 млрд. 186,56 млн. куб. м.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ДК «Укртрансгаз».

В сообщении отмечается, что общая транспортировка газа по газотранспортной системе Украины в январе-марте увеличилась на 5,7%, по сравнению с аналогичным периодом 2010 годом, до 51 млрд. 555,71 млн. куб. м.

Как сообщал УНИАН, в 2010 году ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз Украины» увеличила транзит природного газа в страны Европы на 2,8%, или на 2,58 млрд. куб. м, по сравнению с 2009 годом, до 95 млрд. 426,27 млн. куб. м.

Справка УНИАН. ДК «Укртрансгаз» является оператором газотранспортной системы Украины.

По состоянию на 01.01.2011 года газотранспортная система ДК «Укртрансгаз» состоит из 72 компрессорных станций, 110 цехов и 1451 газораспределительных станций (ГРС). Длина магистральных газопроводов и газопроводов-отводов составляет 38,6 тыс. км, МГ – 22,2 тыс. км, и 16,4 тыс. км газоотводов. Пропускная способность ГТС Украины составляет: на входе – 288 млрд. куб. м, на выходе – 178,5 млрд. куб. м, в т.ч. в страны Европы – 142,5 млрд. куб. м.