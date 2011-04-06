ВР упорядочит вопросы соцзащиты на территориях зон наблюдения

Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно упорядочения вопросов социальной защиты населения, проживающего на территории зоны наблюдения".

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего решения проголосовали 310 народных депутатов из 384, зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроектом, в частности, предусмотрено приведение статьи 12-1 Закона "Об использовании ядерной энергии и радиационной безопасности" в соответствие с Налоговым кодексом.

Документом предусматривается урегулирование финансово-экономических отношений, которые возникают в связи с обязанностью эксплуатирующей организации выполнять норму Закона "Об использовании ядерной энергии и радиационной безопасности", что предусматривает право населения, проживающего на территории зоны наблюдения, на социально-экономическую компенсацию риска от их деятельности.

Законопроект содержит определение порядка взимания сбора на социально-экономическую компенсацию риска населения, проживающего на территории зоны наблюдения.

Согласно документу, ставка сбора для эксплуатирующей организации (оператора) ядерных установок должна устанавливаться в размере одного процента от объема реализации электроэнергии, что производится на атомных электростанциях Украины за соответствующий период (без учета НДС). Для предприятий – заказчиков строительства новых ядерных установок или объектов, предназначенных для обращения с радиоактивными отходами, которые имеют общегосударственное значение, ставка сбора должна устанавливаться (в процентах к стоимости его строительства) отдельно для каждой установки или объекта. Размер сбора, который платят такие предприятия, должен устанавливаться Верховной Радой в процентах к стоимости строительства отдельно для каждой установки или объекта при принятии решения о размещении, проектировании и строительстве такой установки в порядке, установленном Законом "О порядке принятия решений о размещении, проектировании, строительстве ядерных установок и объектов, предназначенных для обращения с радиоактивными отходами, которые имеют общегосударственное значение.