Минэкономики повысило корректирующий коэффициент к рентной плате за нефть

Министерство экономики Украины повысило корректирующий коэффициент для расчета рентной платы за нефть и газовый конденсат за март 2011 года на 11,8%, по сравнению с установленным для февраля т.г., – до 1,5796.

Об этом сказано в сообщении, размещенном на сайте Минэкономики.

Согласно сообщению, расчет показателя проводился с учетом средней стоимости нефти Urals на Международной нефтяной бирже, которая в марте 2011 года выросла до 111,13 долл. за баррель по сравнению с 101 долл. в феврале 2011 года.

Справка УНИАН. Корректирующий коэффициент к рентной плате за нефть рассчитывается Министерством экономики ежемесячно с учетом соотношения средней цены нефти Urals на Лондонской бирже и базовой цены нефти – 560 грн. за баррель.

Базовые ставки ренты, к которым применяется корректирующий коэффициент, утверждены новым Налоговым кодексом, принятым Верховной Радой в декабре 2010 года. Для нефти и газового конденсата, добываемых с глубины до 5000 м, базовая ставка ренты установлена на уровне 2141,86 грн./т, с большей глубины – 792,54 грн./т.