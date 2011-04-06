Украина в марте импортировала газ по цене 263,04 доллара за тыс. куб. м

Украина в марте этого года осуществляла импорт природного газа по цене 263,04 долл. США за тыс. куб. м.

Об этом сообщается на сайте Министерства экономики Украины.

«Таможенная стоимость мартовских партий природного газа, заявленных декларантами, в перерасчете на 1000 куб. м составляет 263,04 долл.», - отмечается в сообщении министерства.

В этой связи Минэкономики сохранило величину корректирующего коэффициента для расчета рентной платы за природный газ за март 2011 года на уровне, установленном для февраля - 1,4654.

Напомним, в конце декабря 2008 года Верховная Рада привязала рентную плату за газ к цене его импорта, приняв соответствующий закон. Согласно закону, рентная плата за природный газ, в том числе нефтяной (попутный), будет регулярно индексироваться на отношение средней таможенной стоимости импортного природного газа к базовой цене 179,5 долл. за тыс. куб. м. Эта же норма сохранена в новом Налоговом кодексе, который вступил в силу с 1 января 2011 года. Кодексом установлены следующие ставки рентной платы: на газ, добытый на глубине до 5000 м, – 237 грн. за тыс. куб. м, свыше 5 тыс. м – 118,5 грн. за тыс. куб. м. К объемам газа, добытого и в последующем реализованного для нужд населения, применяются сниженные ставки рентной платы: 59,5 грн. за тыс. куб. м для добытого на глубине до 5000 м, 47,4 тыс. грн. за тыс. куб. м – свыше 5000 м. Для газа, добываемого для нужд населения на морских месторождениях в границах континентального шельфа, ставка рентной платы установлена на уровне 11,85 грн. за тыс. куб. м.