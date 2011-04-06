«Киевэнерго» заявляет о значительном сокращении задолженности за газ

АЭК «Киевэнерго» заявляет о значительном сокращении задолженности за потребленный природный газ.

Об этом УНИАН сообщили в департаменте корпоративных коммуникаций АЭК «Киевэнерго».

Согласно сообщению, в марте компания полностью заплатила за газ, который используется для производства электрической энергии, и за газ для производства тепловой энергии на потребности промышленности.

Так, в марте уровень оплаты за электрический газ составлял 100%, как и уровень уплаты за тепловой промышленный газ, долг за который таким образом сократился с 260 млн. грн. в начале марта до 105 млн. грн. в конце месяца.

Компания отмечает, что в отопительный сезон потребляет значительные объемы газа. Так, в целом в марте (в течение месяца) «Киевэнерго» потребила газа на сумму 844 млн. грн., из них оплатила 778 млн. грн. (92%). При этом уровень расчета за первый квартал текущего года составляет 73,3%.

«Конечно, компания заинтересована в 100-процентных расчетах за газ. И там, где установлен экономически обоснованный тариф – например на «электрический» газ – мы рассчитываемся в полном объеме. Но остается проблема с оплатой газа на производство тепловой энергии для потребностей населения. Как известно, тариф покрывает лишь 53% себестоимости ее производства, а компенсация разницы в полном объеме отсутствует. Следовательно, компания может платить за тепловой газ для населения лишь в соответствии с полученными средствами и установленными тарифами», - пояснил финансовый директор АЭК «Киевэнерго» Михаил УТКИН.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 4 апреля 2011 года, согласно данным оперативного мониторинга ДК «Газ Украины» НАК «Нафтогаз Украины», АЭК «Киевэнерго» за 2010-2011 гг. задолжала за газ 1,75 млрд. грн. (оплата в 2011 г. – 69%).