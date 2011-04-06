Еврокомиссия в ближайшее время представит свою оценку энергостратегии Украины

Представительство Европейского Союза в Украине намерено в ближайшее время предоставить официальную оценку проекта скорректированной Энергостратегии Украины до 2030 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил глава представительства Жозе ТЕЙШЕЙРА сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«В ближайшие несколько дней мы представим свою оценку этого документа», - сказал он.

В тоже время, как уточнил журналистам координатор сектора энергосбережения и возобновляемой энергетики Габриель БЛАНК, Представительство уже получило от Минэнергоугля на прошлой неделе проект документа и приступило к его изучению.

Между тем Г.БЛАНК отказался комментировать предварительные оценки проекта, а также затруднился уточнить точные сроки обнародования официальной позиции представительства ЕС по данному документу.

Как сообщал УНИАН, Министерство энергетики и угольной промышленности Украины намерено до августа текущего года завершить корректировку Энергетической стратегии Украины до 2030 года.

По словам заместителя министра энергетики и угольной промышленности Украины Никиты КОНСТАНТИНОВА, в документе, в частности, будет скорректирована потребность Украины в строительстве новых генерирующих мощностей. При этом стратегия будет четко привязана к прогнозам экономического развития Украины на период до 2030 года.

Н.КОНСТАНТИНОВ отметил, что в основном документ будет скорректирован в части уменьшения прогноза строительства атомных энергоблоков. Также он отметил, что указанный вариант стратегии не является окончательным и будет исходить из среднесрочных перспектив и корректироваться каждые 2-3 года.