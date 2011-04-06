Количество аварий на теплосетях в этом году выросло на 20% - эксперты

В нынешнем отопительном сезоне количество аварий на теплосетях выросло на 20%.

Об этом заявили президент Всеукраинской ассоциации частных инвесторов ЖКХ Украины Сергей БУЛЬБАС и президент Межотраслевой ассоциации «Укртеплокоммунэнэрго» Арсений БЛАЩУК, сообщили УНИАН в пресс-службе ВАЧИ ЖКХ.

В частности, С. БУЛЬБАС отметил, что в связи с тем, что тарифы возмещают расходы предприятий только на 62%, предприятия теплокоммунэнерго не могут найти средства на модернизацию и поддержку своей инфраструктуры.

По данным А.БЛАЩУКА, за все годы в тарифе на тепловую энергию не было заложено инвестиционной составляющей. «Если сейчас не будут вкладываться инновационные средства в теплосети, то завтра тарифы будут уже расти за счет эксплуатационных расходов», - сказал он.

По мнению экспертов, на сегодня объем инвестиций, необходимый для модернизации сетей теплоснабжения, измеряется миллиардами долларов.