Животноводческая продукция из Японии в Украину не поступает

В Украину после 11 марта т.г. ни одного килограмма продукции, подконтрольной Государственной службе ветеринарной медицины, из Японии не поступало.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель председателя Госкомветмедицины Украины Виталий БАШИНСКИЙ сегодня на пресс-конференции.

«Это обусловлено тем, что сейчас Япония находится в коллапсе и не ставит перед собой таких заданий, как интенсивный экспорт в любые страны мира, а тем более в Украину, которая территориально находится очень далеко», - отметил В.БАШИНСКИЙ.

«Даже глядя на то, что на сегодня в Японии такая трагедия, они очень серьезно относятся к экспорту. Я думаю, именно по их инициативе на сегодня экспорта нет, пока они не удостоверятся на 100%, что не будут угрожать населению других стран. Нужно их поблагодарить за это, и понимать, что официально из Японии загрязненный продукт не попадет», - сообщил эксперт.

Относительно доли морепродуктов, которые импортируются в Украину именно из Японии, В.БАШИНСКИЙ затруднился ответить, добавив, что «если в Украину завозится приблизительно 250-300 тыс. тонн морепродуктов ежегодно, то за первые два месяца 2011 г. в Украину было завезено 52 тонны. То есть, большого поступления этой продукции из Японии нет». «Япония также поставляет к нам продукты из зерна, то есть хлебопродукты, но их доля также очень мала, колеблется около 1%, по некоторым группами товаров - максимум 5%», - добавил он.

При этом эксперт сообщил, что сейчас опасными являются морепродукты, которые вылавливаются со всего дальневосточного побережья. «Если мы посмотрим на карту морских течений, то понимаем, что вода от японского побережья разносится практически по всему миру. В ходе ее распространения по Мировому океану концентрация радиоактивного загрязнения уменьшается, и чем дальше, тем это менее опасно. Но на сегодня в Украине есть положение о расширенном ветеринарном и фитосанитарном контроле, который в обязательном порядке включает исследование на радиацию. Если нормы превышают допустимые в Украине, эта продукция просто не сможет пересечь границу. Все эти вопросы держатся на серьезном контроле - это касается всего дальневосточного шельфа и в том числе побережья Японии. Хотя нельзя сказать, что это однозначно касается, например, судов России или Японии. В нейтральных водах имеют право вылова большое количество судов, в том числе и те, которые ходят под украинским флагом. Но после того, как они разгружаются в украинских портах или в портах Европейского Союза, они обязательно проходят радиологический контроль. Это сейчас касается практически всего вылова», - сообщил В.БАШИНСКИЙ.

Он также сообщил, что после 11 марта превышения норм радиации мы не отмечали. «До этого времени действительно были случаи превышения норм, в основном, это касается украинских продуктов, а также из Беларуси и России, именно из тех их частей, которые пострадали от аварии на Чернобыльской АЭС. Но таких продуктов немного, очень часто это продукция, которую реализуют собственно люди, это не касается больших партий. Чаще всего превышение норм регистрируется в сушеных грибах, которые находятся в группе риска относительно радиоактивной загрязненности. На рынке проверяется каждая партия, для этого есть оборудование. Но это касается только официальных рынков, если же речь идет о реализации на улице, то там, конечно, никакого контроля нет, я никаких гарантии дать не могу", - сказал В.БАШИНСКИЙ.

Превышения норм радиации импортного товара, который поступил со стороны Европейского Союза, не отмечается, потому что Европа очень серьезно контролирует весь экспорт со своих территорий. И из других стран мира также этих проблем отмечено не было», - сообщил В.БАШИНСКИЙ.