«Укргазвыдобування» реализовала на аукционе 6,25 тыс. т нефтепродуктов

Крупнейшая в Украине газодобывающая компания «Укргазвыдобування», которая является дочерней компанией НАК «Нафтогаз Украины», 6 апреля на аукционе №3НП на Товарной бирже «Первая независимая биржа» (ТБПНБ) реализовала 6,25 тыс. тонн нефтепродуктов собственного производства.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ТБПНБ.

В частности, компания реализовала на аукционе 4,51 тыс. тонн бензина А-76 по средней цене 11 070,05 грн./тонна (стартовая цена - 10 752,00 грн./тонна).

Также компания реализовала на аукционе 1,56 тыс. тонн мазута М-100 по средней цене 5 348,31 грн./тонна (при стартовой 4 856,00 грн./тонна), а также 0,02 тыс. тонн пропелента углеводного по 7 800,00 грн./тонна (7 800,00 грн./тонна).

Бензины А-92 и А-95 не выставлялись на аукцион.

Справка УНИАН. ДК «Укргазвыдобування» является наибольшей газодобывающей компанией Украины, которая обеспечивает свыше 70% от общей добычи газа в стране. Ведущим подразделением по переработке в структуре ДК «Укргазвыдобування» является Шебелинский газоперерабатывающий завод, который осуществляет производство автомобильных бензинов марок А-76, А-92, А-95, А-98, дизельного топлива, сжиженного газа, уайт-спирита, мазута, битума и других нефтепродуктов.