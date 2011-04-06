Кабмин отменил монополию «Нафтогаза» на растаможивание газа

Кабинет министров Украины своим постановлением отменил монопольное право НАК «Нафтогаз Украины» на растаможивание природного газа, который поступает в украинскую газотранспортную систему для удовлетворения нужд внутренних потребителей.

Текст соответствующего постановления Кабмина (№343 от 4 апреля т.г.) размещен на правительственном портале.

В частности, данным документом исключается второй абзац в постановлении №163 от 5 марта 2008 года.

Ранее Гостаможслужба могла растаможивать природный газ, который поступает в газотранспортную систему Украины для удовлетворения нужд внутренних потребителей, исключительно НАК «Нафтогаз Украины».