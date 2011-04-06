Кабмин отменил монополию «Нафтогаза» на растаможивание газа
18:15, 06 апреля 2011Энергетика
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Кабинет министров Украины своим постановлением отменил монопольное право НАК «Нафтогаз Украины» на растаможивание природного газа, который поступает в украинскую газотранспортную систему для удовлетворения нужд внутренних потребителей.
Текст соответствующего постановления Кабмина (№343 от 4 апреля т.г.) размещен на правительственном портале.
В частности, данным документом исключается второй абзац в постановлении №163 от 5 марта 2008 года.
Ранее Гостаможслужба могла растаможивать природный газ, который поступает в газотранспортную систему Украины для удовлетворения нужд внутренних потребителей, исключительно НАК «Нафтогаз Украины».
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