На компенсацию разницы в тарифах предприятиям ТКЭ нужно 6 млрд. грн. – эксперт

На компенсацию разницы в тарифах предприятиям теплокоммунэнерго в этом году необходимо предусмотреть в Государственном бюджете около 6 млрд. грн.

Такое мнение высказал президент Всеукраинской ассоциации частных инвесторов ЖКХ Сергей БУЛЬБАС, сообщили УНИАН в пресс-службе ассоциации.

По его мнению, если не внести изменения в Госбюджет, предусматривающие возмещение государством разницы в тарифах теплоснабжающим предприятиям, не найти источники финансирования модернизации теплосетей, следующий отопительный сезон в Украине находится под угрозой срыва.

«Необходимо внести изменения в Государственный бюджет на этот год, которыми предусмотреть компенсацию предприятиям ТКЭ разницы в тарифах. Какая это точно будет цифра, я пока не могу сказать, но это около 6 млрд. грн.», - отметил С.БУЛЬБАС.

Президент ассоциации считает, что также необходимо отменить действие приказа Минтопэнерго №288 от 15 апреля 2010 года, который наносит существенный ущерб теплоснабжающим предприятиям, отменить или внести изменения в постановления Кабмина №1082 от 3 декабря 2008 года относительно предусматривания средств на проведение капитальных и текущих ремонтов.

Такую позицию поддерживает и президент Межотраслевой ассоциации «Укртеплокоммунэнэрго» Арсений БЛАЩУК.

«Все те проблемы, которые мешали нам в этом сезоне, остались. Это проблема с разницей тарифов: цена на газ повысилась, а тарифы ТКЭ поднялись только «косметично». Следующая проблема – аварийность систем теплоснабжения и водоснабжения», - сказал он.