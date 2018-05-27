Черному золоту «отвели» менее 50 лет

Британский банк HSBC, второй по величине активов в мире, «взорвал» медиапространство сообщением о том, что при нынешних темпах потребления энергоресурсов мировых запасов нефти хватит максимум на полвека. Главный экономист финучреждения Карен Ворд заявила: «Энергетические ресурсы ограничены. Даже если спрос на них останется неизменным, нефть может закончиться менее чем через 49 лет».

Впрочем, удержать потребление черного золота даже на нынешнем уровне вряд ли удастся. Свой вклад вносят развивающиеся страны, особенно Китай, который надеется увеличить количество автомобилей на тысячу населения с 22 сегодня до 350 в 2050 году, и Индия, которая планирует через 40 лет вместо нынешних 55 иметь 200 авто на тысячу населения. "Грядет огромная потребность в нефти", - предупреждает Ворд. Специалист HSBC прогнозирует, что к 2050 году спрос на нее увеличится на 110%, что эквивалентно 190 млн. баррелей в день. Для сравнения, по подсчетам Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) в 2011 году потребление нефти составляет 86,95 млн. баррелей в день.

Ведущий эксперт энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко, прогнозирует, что пик нефтедобычи в мире может прийтись уже на середину этого десятилетия. «Уже тогда некоторое время нефть продержится на уровне 95-100 млн. баррелей в сутки, затем будет уменьшаться». По оценкам Международного энергетического агентства, с 1990 года новооткрытые запасы нефти компенсируют лишь половину текущих потребностей, а площадь открытых нефтяных месторождений составляет около 1/10 тех, которые были сделаны в 60-х годах прошлого века.

Иностранные специалисты считают, что сокращение запасов нефти приведет к ценовому буму на рынке энергоресурсов и, соответственно, к существенным экономическим потрясениям или военным беспорядкам во многих районах мира (яркий пример этому - события в Ливии). Уже сейчас в результате революции в Северной Африке и нестабильности на Ближнем Востоке мировые цены на это топливо перешагнули отметку 100 дол./баррель.

Представители HSBC предупреждают, что неравномерное распределение энергетических ресурсов может существенно изменить общую картину экономического развития в ближайшие десятилетия. Одни из наиболее энергетически уязвимых регионов - Латинская Америка, Индия и Европа, где дефицит энергоносителей негативно скажется на экономических показателях и приведет к потере влияния на мировой экономической арене.

Традиционные заменители черного золота, такие как биотопливо или синтетическая нефть станут выгодны, когда цена на нефть превысит 150 долларов за баррель. То же самое касается и газа, и угля. «Газ менее ограничен, но его транспортировка вызывает немало вопросов. Запасов угля хватит на 176 лет, но это худший из углеводородов», - отмечает Карен Ворст.

Из-за высокой стоимости добычи страны будут вынуждены сокращать потребление нефти, а это, по мнению В.Омельченко, будет создавать благоприятную платформу для добычи альтернативных видов топлива. «В течение следующих 30-40 лет нефть будет вытесняться по экономическим причинам, и уступать другим видам энергии», - говорит Омельченко.

Заявления британских экспертов станут еще одним камнем, заложенным в фундамент развития нетрадиционных источников энергии, считают некоторые украинские специалисты. «Всплеска сильного не будет, но если аналитические исследования представляет серьезный банк, то на него, конечно, будут обращать внимание, и это будет подталкивать к принятию решений в направлении других источников энергии. Тот, кто серьезно занимается энергетической проблематикой, понимает что такое исчерпаемость запасов», - говорит Валерий Боровик, председатель правления Альянса "Новая энергия Украины". Дополнительным баллом в пользу возобновляемой энергетики станет и катастрофа на АЭС в Японии. «Если в результате аварии на Фукусиме планы развития атомной энергетики заморозятся, как это было после Чернобыля в 1986 году, то возобновляемая энергетика будет играть все большую роль, одновременно с улучшением энергоэффективности», - говорит Каррен Ворд.

О перспективах дефицита черного золота уже задумываются в американском Белом Доме. Президент США Барак Обама, представляя новую стратегию энергетической безопасности, признал: «США больше не могут возлагать долгосрочное процветание и безопасность на ресурс, который, в конце концов, иссякнет. Не тогда, когда стоимость его для нашей экономики, страны и планеты слишком высока». Белый дом предлагает наращивать объемы собственной добычи нефти и газа, стимулировать большее использование природного газа в транспортном секторе, переориентировать американский авторынок на более энергоэффективные модели и внедрять биотопливо.

Мировые тенденции не обойдут и Украину, которой уже сейчас следует тщательнее планировать энергетический баланс, отмечают эксперты. «Жизнь подводит нас к тому, что надо больше обращаться к альтернативным видам топлива, - говорит председатель правления Института экономических исследований и политических консультаций Игорь Бураковский. Относительно использования имеющихся ресурсов, может быть, нужно говорить не столько об отказе от них, сколько о более эффективном использовании: уменьшении энергоемкости национального продукта, уменьшении потерь энергии, более активном участии в международной торговле квотами на выбросы углерода, что дает возможность привлекать соответствующие технологии, соответствующие деньги, необходимые для их внедрения».



Мирослава Заяц