«Николаевоблэнерго» выплатит 0,8 млн. грн. дивидендов

Акционеры энергоснабжающей компании ПАО "Николаевоблэнерго" решили направить 30%, или 0,83 млн. грн., чистой прибыли, полученной по итогам 2010 года, на выплату дивидендов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе мажоритарного акционера компании - НАК «Энергетическая компания Украины» - со ссылкой на решение, принятое на собрании акционеров ПАО в среду, 6 апреля.

Акционеры также решили направить 65%, или 1,8 млн. грн., чистой прибыли на развитие компании, а 5%, или 0,138 млн. грн., - в резервный фонд.

Как сообщал УНИАН, «Николаевоблэнерго» завершило 2010 года с чистой прибылью 2,767 млн. грн.

Справка УНИАН. ПАО «Энергоснабжающая компания «Николаевоблэнерго» является монопольным дистрибутором электроэнергии в Николаевской области.

Уставный фонд компании - 39 млн. 660 тыс. 469 грн., номинал акции - 0,25 грн.

Государству принадлежит 70% акций «Николаевоблэнерго», которые переданы в уставный фонд НАК «Энергетическая компания Украины». Еще 15,7802% принадлежит энергоснабжающей компании "Херсоноблэнерго", контролируемой группой VS Energy International N.V. (Нидерланды).