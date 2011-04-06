Контракт Александра Медведева продлен

Москва. Сегодня председатель правления ОАО «Газпром» Алексей МИЛЛЕР продлил трудовой договор с Александром МЕДВЕДЕВЫМ в качестве заместителя председателя правления ОАО «Газпром» еще на 5 лет.

Об этом УНИАН сообщили в управлении информации ОАО «Газпром».

Также решением ОАО «Газпром» А.МЕДВЕДЕВ переизбран генеральным директором ООО «Газпром экспорт» с 8 апреля т.г. сроком на 3 года.

Как сообщал УНИАН, 22 марта Совет директоров переизбрал А.МИЛЛЕРА председателем правления ОАО «Газпром» с 31 мая 2011 года сроком на 5 лет.