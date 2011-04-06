«КрымТЭЦ» завершает отопительный сезон

Симферопольская, Камыш-Бурунская ТЭЦ и Сакские тепловые сети компании «Крымтеплоэлектроцентраль» («КрымТЭЦ») начали мероприятия по завершению отопительного сезона.

Как передает корреспондент УНИАН, исполнительный комитет Симферопольского городского совета принял решение о завершении отопительного сезона и прекращении подачи тепла потребителям с 1 апреля 2011 года. Симферопольская ТЭЦ сократила подачу теплоносителя на подключенные объекты, оставив необходимое количество для нужд горячего водоснабжения.

В городах Саках и Керчи отопительный сезон продолжается, поскольку местные власти данных городов пока не определились с датой его завершения. Планируется, что соответствующие решения будут приняты на этой неделе.

«Несмотря на определенные трудности, отопительный сезон прошел успешно. Мы выполнили свои обязательства перед потребителями – перебоев в поставках тепла не было», – отметил технический директор «КрымТЭЦ» Александр НЕГОДА. Чтобы предотвратить серьезные аварии, которые могли привести к прекращению отопления квартир горожан, работники «КрымТЭЦ» не только следили за состоянием своих тепломагистралей, но и работали в тесном сотрудничестве с «Крымтеплокоммунэнерго», ЖЭКами и другими собственникам внутридомовых сетей.

После завершения отопительного сезона на всех трех станциях компании «КрымТЭЦ» начнется плановый ремонт теплогенерирующего оборудования и тепловых магистралей.