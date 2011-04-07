Брюссель. Еврокомиссия получила позитивный сигнал от Украины о стресс-тестах АЭС.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе заявила представитель Еврокомиссии Марлен ХОЛЗНЕР.

«Комиссар (по вопросам энергетики Гунтер ЭТТИНГЕР – УНИАН) имел телефонный разговор с министром топлива и угольной промышленности Украины Юрием БОЙКО и получил позитивный сигнал», - сказала она.

По словам М.ХОЛЗНЕР, Еврокомиссия в ближайшее время планирует организовать встречу экспертов стран-членов ЕС и соседей по разработке критериев оценки АЭС, на которую, в том числе, планирует пригласить представителей Украины.

Как сообщал УНИАН, после землетрясения и цунами в Японии, приведших к катастрофе на АЭС «Фукусима-1», министры энергетики Евросоюза договорились о необходимости проведения так называемых стресс-тестов для проверки готовности существующих в Европе атомных электростанций к обеспечению безопасности в случае землетрясений, террористических атак, других чрезвычайных происшествий.