Второй энергоблок Ривненской АЭС подключен к сети после устранения неисправностей
10:29, 07 апреля 2011Энергетика
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Энергоблок №2 Ривненской АЭС 6 апреля в 19.55 подключен к энергосети после устранения неисправностей. Блок был отключен от сети более суток.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НАЭК «Энергоатом».
Согласно сообщению, сегодня на украинских АЭС в работе 11 из 15 энергоблоков.
Продолжаются ремонтные работы на энергоблоках №1 и №3 Южно-Украинской АЭС, на энергоблоке №4 Запорожской АЭС, а также на энергоблоке №1 Ривненской АЭС.
Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС - 5 020 МВт, РАЭС - 1 945 МВт, ЮУАЭС - 965 МВт, ХАЭС - 1 970 МВт.
Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС - в пределах нормы.
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