В Черниговской области из-за непогоды обесточено 5 населенных пунктов
10:40, 07 апреля 2011Энергетика
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В Черниговской области из-за непогоды обесточено 5 населенных пунктов в двух районах.
Как сообщили УНИАН в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Черниговской облгосадминистрации, в результате неблагоприятных погодных условий (дождь и порывы ветра) были повреждены воздушные линии электроснабжения. Отключены две ЛЭП 10 кВ, обесточено 35 трансформаторных подстанций. Без электроснабжения остались жители 5 населенных пунктов в Борзнянском и Сосницком районах.
Аварийно-восстановительные работы осуществляет «Черниговоблэнерго».
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