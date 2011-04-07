В Черниговской области из-за непогоды обесточено 5 населенных пунктов в двух районах.

Как сообщили УНИАН в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Черниговской облгосадминистрации, в результате неблагоприятных погодных условий (дождь и порывы ветра) были повреждены воздушные линии электроснабжения. Отключены две ЛЭП 10 кВ, обесточено 35 трансформаторных подстанций. Без электроснабжения остались жители 5 населенных пунктов в Борзнянском и Сосницком районах.

Аварийно-восстановительные работы осуществляет «Черниговоблэнерго».