Фьючерсы на нефть на NYMEX в среду снова выросли, несмотря на рост запасов в США

Фьючерсы на сырую нефть подорожали по итогам торгов в среду, после того как ранее в течение сессии они торговались то на позитивной, то на негативной территории. Цены испытывали разнонаправленное давление со стороны увеличения запасов нефти в США и сохраняющейся угрозы беспорядков на Ближнем Востоке, передает ПРАЙМ-ТАСС.

По итогам торгов на Нью-йоркской товарной бирже (New York Mercantile Exchange, NYMEX) котировки майских фьючерсов на легкую малосернистую нефть выросли на 49 центов, или на 0,5%, до 108,83 доллара за баррель, и это был самый высокий итоговый уровень за 2,5 года.

Ранее в ходе сессии котировки поднимались до 109,15 доллара за баррель, после чего снизились на фоне данных Министерства энергетики США, продемонстрировавших увеличение запасов сырой нефти на 2 млн. баррелей.

Фьючерсы на нефть марки Brent на ICE выросли в цене на 8 центов - до 122,30 доллара за баррель.

Фьючерсы на нефть почти неделю торговались на грани достижения нового многолетнего максимума. Гражданская война в Ливии и беспорядки на Ближнем Востоке удерживали участников рынка от ставок на снижение цен. Тем не менее, трейдеры опасаются и коррекции, особенно на фоне увеличения запасов в США.

Такая ситуация привела к тому, что объем торгов на NYMEX сократился, а рост цен с середины марта, составивший 10 долларов, застопорился.

Согласно данным, представленным Министерством энергетики, запасы нефти в США растут уже пятую неделю подряд. С начала года они увеличились на 22 млн. баррелей.

Запасы бензина за неделю сократились на 400 000 баррелей, тогда как аналитики прогнозировали снижение на 1,7 млн. баррелей. Запасы дистиллятов увеличились на 200 000 баррелей.

Майские фьючерсы на бензин RBOB по итогам торгов подешевели на 0,84 цента - до 3,1929 доллара за галлон. Майские фьючерсы на топочный мазут выросли в цене на 0,62 цента, или на 0,2%, до 3,1912 доллара за галлон.