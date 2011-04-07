«Нафтогаз» полностью рассчитался с «Газпромом» за поставленный в марте газ

НАК «Нафтогаз Украины» полностью рассчиталась с ОАО «Газпром» за поставленный в марте российский газ.

Об этом УНИАН сообщили в управлении по связям с общественностью НАК «Нафтогаз Украины».

В сообщении отмечается, что, в частности, «Нафтогаз» перечислил «Газпрому» свыше 1,25 млрд. долларов за импортированный в марте 2011 года природный газ.

Также "Нафтогаз" отмечает, что цена природного газа для компании в первом квартале 2011 года составляет около 264 долларов за тыс. куб. м. В соответствии с условиями дополнительного соглашения к базовому контракту, которое было заключено между Национальной акционерной компанией «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром» 21 апреля 2010 года, цена природного газа определяется с учетом скидки в размере 100 долл. за тыс. куб. м.

Напомним, «Нафтогаз Украины» ежемесячно своевременно и в полном объеме выполняет свои обязательства перед ОАО «Газпром» по оплате импортированного природного газа.

Справка УНИАН. Согласно контракту от 19 января 2009 г., НАК "Нафтогаз Украины" обязана ежемесячно направлять ОАО "Газпром" платежи за газ не позднее 7 числа месяца, следующего за поставками. При первом же неплатеже контракт между компаниями предусматривает переход на авансовую систему расчетов.