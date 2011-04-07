Ежемесячные потери бюджета от снижения акцизов на бензин превысят 250 млн. грн. – эксперт

Ежемесячные потери Государственного бюджета от снижения акцизов на бензин превысят 250 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщил директор Института энергетических исследований (г. Киев) Дмитрий МАРУНИЧ.

По его словам, снижение акцизов на нефтепродукты является вынужденной мерой правительства, направленной на борьбу с резким ростом цен.

«Очевидно, что декларативные меморандумы о повышении объемов переработки нефти на украинских НПЗ, проверки операторов рынка со стороны Антимонопольного комитета не могли повлиять на снижение цен в условиях дорожающей на мировых рынках нефти», – сказал он.

При этом он добавил, что принимать меры по снижению налогового давления необходимо было раньше.

«Своевременное снижение акцизов позволило бы избежать столь резкого и болезненного роста цен на розничном рынке. Тем более, что весеннее повышение цен совпало по времени с началом посевной кампании, которое ежегодно сопровождается увеличением потребления нефтепродуктов и ростом цен на них», – добавил эксперт.

Также он отметил, что история с регулированием рынка нефтепродуктов продемонстрировала неспособность и нежелание своевременно повлиять на ситуацию со стороны Министерства энергетики и угольной промышленности.

«Лоббируя идею введения пошлин на импорт нефтепродуктов, которое привело бы к банкротству отдельных сетей АЗС и способствовало перераспределению розничного рынка, чиновники министерства проспали ценовое ралли на рынке нефтепродуктов», – добавил Д.МАРУНИЧ.

Как сообщал УНИАН, 6 апреля Кабинет министров Украины одобрил изменения в Налоговый кодекс Украины, которыми предлагается снизить ставку акцизного сбора на бензины автомобильные на 50 евро за тонну (со 182 до 132 евро за тонну) и на дизельное топливо – на 30 евро за тонну.

Снижение акцизных ставок на нефтепродукты Кабмин предлагает ввести со сроком действия на три месяца, начиная со второго квартала 2011 года.

По прогнозам Кабинета министров, такое снижение ставок акцизного сбора позволит снизить розничные цены на нефтепродукты в среднем на 50 коп. за литр.

Справка УНИАН. Принятым в декабре 2010 года Налоговым кодексом отменен ежегодный транспортный сбор, средства от которого должны были направляться на ремонт дорог. В то же время, НК предусматривает повышение с 1 января 2011 года акциза на бензин на 37,9% – с 132 до 182 евро за тонну; на дизельное топливо: с содержанием серы более 0,2% – с 65 до 90 евро за тонну, с содержанием серы 0,035-0,2% – с 50 до 69 евро за тонну, более 0,005%, но не более 0,035% – с 45 до 62 евро за тонну, не более 0,005% – с 30 до 42 евро за тонну.

До этого ставка акцизного сбора на бензин повышалась в мае 2010 года. Тогда Верховная Рада повысила налог на 20% – с 110 до 132 евро за тонну.