Эксперт: Украина сможет привлечь инвестиции в госшахты за счет концессии

Участие частных инвесторов в концессионных конкурсах по передаче в управление государственных шахт будет зависеть от политики государства в энергетическом секторе в целом, считает директор Института экономических исследований и политических консультаций Игорь Бураковский. Так он прокомментировал журналистам намерение Кабинета министров дополнить перечень объектов права государственной собственности, которые могут передаваться в концессию, двумя угледобывающими предприятиями - ГП «Ровенькиантрацит» и ГП «Свердловантрацит».

«Концессии опираются на общий инвестиционный климат Украины. Поэтому, если инвестиционный климат не будет улучшен, то такой инструмент, как концессия, не в состоянии будет минимизировать все абсолютные риски инвесторов», - заявил он.

По его мнению, условия концессионного соглашения не должны быть излишне перегружены. «Мы прекрасно понимаем, что излишние обязательства во многом являются сдерживающими факторами для инвесторов. Ведь, когда речь идет о концессии, то мы говорим в первую очередь о государственно-частном партнерстве», - считает И.Бураковский.

«Если взять сегодняшнее состояние украинских госшахт, то значительная их часть требует модернизации, серьезных финансовых вливаний и внедрения новых технологий. А концессия позволяет не только получить поступления в бюджет в виде концессионных платежей и налогов, но и реконструировать существующие производственные мощности за счет инвестора, и при этом сохранить право собственности на такие объекты за государством», - отмечает Игорь Бураковский.

Справочно: 4 апреля 2011 г. на своем заседении Кабмин принял принципиальное решение внести изменения в «Перечень объектов права государственной собственности, которые могут передаваться в концессию» (Перечень был утвержден пост. КМУ 11 декабря 1999 г. № 2293 и впоследствии несколько раз дополнялся). Согласно предложенным 4 апреля изменениям в список добавились два угледобывающих предприятия ГП «Ровенькиантрацит» и ГП «Свердловантрацит». Постановление на данный момент отправлено на доработку и в ближайшее время ляжет на подпись главе правительства.

ГП «Ровенькиантрацит» – крупнейшее государственное угледобывающее предприятие, создано 1980 году. В объединение входят 27 подразделений, в том числе 5 шахт: №81 «Киевская», им. Дзержинского, им. Космонавтов, им. Фрунзе, шахтоуправление «Ровеньковское», одно шахтоуправление, а также 3 обогатительные фабрики: «Вахрушевская», «Комендантская» и «Ровеньковская».

ГП «Свердловантрацит» создано в 1934 году. В состав предприятия входят 26 подразделений, в том числе 5 шахт с общей годовой производственной мощностью 5,25 млн. тонн рядового угля и 3 обогатительных фабрики.