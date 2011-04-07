«Транснефтепродукт» обжаловал в суде передачу Украине принадлежавших ему нефтепроводов

Москва. ГП «ПрикарпатЗападтранс» (входит в структуру ОАО «АК «Транснефтепродукт») 4 апреля направило в Ривненский апелляционный хозяйственный суд апелляционную жалобу на решение Хозяйственного суда Ривненской области от 22 марта 2011 г. о передаче в собственность Украины 1 тыс. 433 км нефтепроводов «Самара - Западное направление» и «Грозный - Армавир - Трудовая».

Об этом УНИАН сообщили в отделе по связям с общественностью российской компании «Транснефтепродукт».

В жалобе ОАО «АК «Транснефтепродукт» просит Ривненский апелляционный суд Украины отменить решение Ривненского хозсуда и указывает свои основания для такого требования.

В сообщении указано, что слушание дела в суде первой инстанции проходило с нарушениями процессуального законодательства Украины, о которых было заявлено ответчиком. В частности, не была обеспечена техническая фиксация судебного процесса, как того требует процессуальный закон Украины. Также было отказано в привлечении к процессу Росимущества, несмотря на то, что с украинской стороны к участию был привлечен Фонд государственного имущества Украины.

Также отмечается, что спорные отношения по определению права собственности регулируются нормами Соглашения между Украиной и Российской Федерацией о взаимном признании прав и регулировании отношений собственности от 15 января 1993 года (далее – Соглашение). Одновременно, информационным письмом Высшего Хозяйственного Суда Украины от 10.10.2005 №01-8/1757 определено, что в соответствии со ст. 16 Соглашения от 1993 года споры относительно толкования и применения норм указанного Соглашения решаются исключительно путем взаимных консультаций и переговоров на разных уровнях и не решаются в судебном порядке, в том числе и хозяйственными судами Украины.

«Следовательно, решение по делу принято в отсутствие компетенции суда разрешать подобный спор», - считают в компании.

Как сообщал УНИАН, 23 марта Хозяйственный суд Ривненской области удовлетворил иск Генеральной прокуратуры Украины и вернул в государственную собственность 1 тыс. 433 км нефтепродуктопроводов «Самара - Западное направление» и «Грозный - Армавир - Трудовая».

Сейчас компания «ПрикарпатЗападтранс» осуществляет транспортировку бензина и дизельного топлива от границы с Беларусью по территории Житомирской и западных областей Украины, а также экспортирует нефтепродукты в Венгрию.