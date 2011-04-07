НФПУ обжаловал решение Окружного админсуда Киева о признании законным повышения цены на газ

Национальный форум профсоюзов Украины (НФПУ) подал апелляцию на решение Окружного административного суда Киева от 10 марта этого года, которым повышение цены на природный газ для населения было признано законным.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении Национального форума профсоюзов Украины.

«НФПУ настаивал и будет настаивать, что постановление НКРЭ относительно повышения цены на газ с 1 августа 2011 года является незаконным. Ведь комиссия не предоставила ни одного экономического обоснования этому повышению. Поэтому мы, несмотря на неблагоприятное решение Окружного админсуда Киева, признавшего цену на газ законной, будем добиваться отмены этого постановления НКРЭ», - отметил председатель НФПУ Мирослав ЯКИБЧУК.

Он подчеркнул, что в решении суда была очевидная тенденциозность, поскольку после принятия решения, в соответствии с законом, суд должен был на протяжении пяти дней выдать истцу соответствующее постановление, но не сделал этого. «Поскольку у нас не было постановления, мы не имели возможности подать апелляцию. У нас есть серьезные подозрения, что судьи специально затягивали выдачу постановления, ожидая очередного повышение цен на газ, запланированное на 1 апреля 2011 года. И только 6 апреля нам выдали это постановление», - заявил председатель НФПУ.

По его словам, только что юристы НФПУ получили постановление суда, сразу же подали апелляцию в Киевский апелляционный административный суд с требованием отменить постановление Окружного админсуда столицы и удовлетворить исковые требования НФПУ.

Как сообщал УНИАН, 10 марта Окружной административный суд Киева отказал НФПУ в удовлетворении исковых требований, признав законным постановление НКРЭ о повышении цены на газ для населения. При этом в сентябре 2009 году суд удовлетворил аналогичный иск НФПУ, признав постановление НКРЭ о повышении цены на газ незаконным.

Справка УНИАН. 13 июля 2010 года НКРЭ постановлением №812 повысила цены на газ для населения на 50% с августа 2010 года.

24 марта 2011 г. НКРЭ отложила рассмотрение вопроса о пересмотре тарифов на газ для населения.

НАК "Нафтогаз Украины" инициирует повышение цен на газ для населения на 26% после завершения отопительного сезона 2010-2011 года (середина апреля).