"Укрэнерго" выбрало индийскую Kalpataru для строительства ЛЭП

НЭК «Укрэнерго» выбрала генеральным подрядчиком строительства линий электропередач 750 кВ РАЭС – ПЭС «Киевская» компанию Kalpataru (Индия)

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам директор «Укрэнерго» Анатолий ХОДАКИВСКИЙ.

По его словам, заключение соответствующего контракта с индийской компанией планируется осуществить до конца текущего месяца.

Справка УНИАН. НЭК «Укрэнерго» 31 марта подписала с компанией Dalekovod d.d. Zagreb (Хорватия) контракты на модернизацию подстанции 330 кВ «Бар» (Винницкая обл.), а также на строительство захода ЛЭП 750 кВ «Хмельницкая АЭС - Чернобыльская АЭС» на ПС «Киевская».

Модернизация ПС 330 кВ "Бар" вместе со строительством ЛЭП 330 кВ "Днестровская ГАЭС - ПС "Бар" обеспечит выдачу мощности строящейся Днестровской гидроаккумулирующей электростанции (Новоднестровск, Черновицкая обл.), а также создаст необходимые условия для работы ГАЭС как в насосном, так и в генераторном режимах.

В свою очередь строительство захода ЛЭП 750 кВ «ХАЭС – ЧАЭС» на подстанцию "Киевская" обеспечит выдачу мощностей АЭС западного региона, увеличит пропускную способность сечения "Запад - Винница" и повысит надежность энергоснабжения потребителей центрального региона Украины и Киева.

Модернизация ПС «Бар» выполняется в рамках проекта «Передача электроэнергии», финансируемого МБРР. Строительство ЛЭП 750 кВ "Ривненская АЭС - подстанция "Киевская" частично финансируется за счет кредитных средств ЕБРР и ЕИБ.

Напомним, в конце 2010 года "Укрэнерго" подписала контракт с Dalekovod о строительстве одноцепной ЛЭП 330 кВ "Днестровская ГАЭС – подстанция "Бар".