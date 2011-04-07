Гендиректором «ДТЭК ПЭС-Энергоуголь» назначен Игорь Коваль

Решением общего собрания акционеров ПАО «ДТЭК ПЭС-Энергоуголь» в должности генерального директора предприятия утвержден Игорь КОВАЛЬ.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании ««ДТЭК ПЭС-Энергоуголь».

В сообщении отметили, что И. КОВАЛЬ свою карьеру в энергетике начал в 1992 году на Западном ПЭС «Донбассэнерго». По окончании Донецкого национального технического университета в 1998 году он работал в Донецких западных электрических сетях ОАО «Донецкоблэнерго» инженером службы высоковольтных линий, ведущим инженером службы. С 2002 по 2005 И. КОВАЛЬ – главный инженер Ясиноватского РЭС ДЗЭС ОАО «Донецкоблэнерго». С мая 2005 г. он принят в ОАО «ПЭС-Энергоуголь» на должность технического директора, а с мая 2010 года исполнял обязанности генерального директора ОАО «ПЭС-Энергоуголь».

Справка УНИАН. ПАО «ДТЭК ПЭС-Энергоуголь» представляет блок дистрибуции электроэнергии ДТЕК . Снабжает угольные предприятия г. Донецка и области, предприятия машиностроения, легкой и пищевой промышленности, бюджетные организации и население. На обслуживании у «ДТЭК ПЭС-Энергоуголь» находятся 107 распределительных подстанций, 290 трансформаторных подстанций, 446,55 км воздушных линий электропередач, 717,95 км кабельных линий электропередач.

ДТЭК – первая частная вертикально-интегрированная энергетическая компания Украины. Входит в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ). Предприятия ДТЭК создают эффективную производственную цепочку по добыче и обогащению угля, генерации и дистрибуции электроэнергии.

В угольный сегмент ДТЭК входят ОАО «Павлоградуголь» (объединяющее десять шахт), ОАО «Шахта «Комсомолец Донбасса» и пять обогатительных фабрик. ДТЭК также арендовал целостно-имущественный комплекс ГП «Добропольеуголь» (5 шахт). Договор аренды со сроком действия 49 лет был заключен с региональным отделением Фонда государственного имущества Украины в Донецкой области.

Сегмент генерации представлен ООО «Востокэнерго», а также ассоциированными компаниями ОАО «Днепроэнерго», где ДТЭК владеет 47,55% акций, и ПАО «Захидэнерго», в которой ДТЭК принадлежит 24,9% акций.

ООО «Сервис-Инвест», ПАО «ДТЭК ПЭС-Энергоуголь», ассоциированная компания ОАО «Донецкоблэнерго», где ДТЭК владеет 30,6% акций, представляют сегмент передачи и продажи электроэнергии.

ДТЭК принадлежат 39,98% акций ПАО «Киевэнерго», которое генерирует и поставляет тепловую и электрическую энергию.