Суд признал законным решение АМКУ о наложении штрафа на сумского нефтетрейдера

Сумской окружной административный суд подтвердил правомерность решения Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) о наложении штрафа в 300 тыс. грн. на ООО «Эквила» (Сумы) за злоупотребление монопольным положением на региональном рынке розничной торговли нефтепродуктами.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе АМКУ.

В сообщении отмечается, что такое решение суд вынес 25 марта т.г., отказав «Эквиле» в удовлетворении иска, которым компания просила отменить санкции.

Напомним, ООО «Эквила» было оштрафовано в ноябре 2010 г. из-за того, что с 17 по 31 июля 2010 г. необоснованно прекратило реализацию бензинов и дизельного топлива за наличный расчет на собственной АЗС - единственной в Липоводолинском районе Сумской области.