Кабмин одобрил привлечение 200 млн. долл. займа у ВБ для проекта энергоэффективности

Кабинет министров Украины одобрил привлечение займа в 200 млн. долл. от Международного банка реконструкции и развития (Всемирный банк) для реализации инвестиционного проекта “Проект по энергоэффективности”.

Соответствующее распоряжение №260 от 23 марта размещено на сайте правительства.

«Признать целесообразным привлечение займа от Международного банка реконструкции и развития для реализации инвестиционного проекта “Проект по энергоэффективности” в размере 200 млн. долларов США», - говорится в документе.