Обанкротившиеся спиртзаводы планируют переоборудовать под производство биотоплива

Министерство аграрной политики и продовольствия Украина планирует переоборудовать обанкротившиеся спиртзаводы под производство биотоплива. Об этом на брифинге в Кабинете Министров Украины сообщил Министр аграрной политики и продовольствия Николай ПРИСЯЖНЮК.

По данным министра, на сегодня в Украине около 85 спиртзаводов, из которых 24-25 активно работают. Сейчас Министерство изучает вопрос, как задействовать другие на производство биотоплива.

Переоборудование спиртзаводов связано с ростом спроса на биотопливо. Министр, в частности, отметил, что при цене на нефть 93-95 долларов за баррель «биотопливо становится актуальным».

Как сообщил Н.ПРИСЯЖНЮК, на сегодня Министерство занимается утверждением соответствующих стандартов. На двух заводах уже начат пилотный проект, на четырех продолжается установка оборудования для производства биотоплива. Министр добавил, что параллельно с оживлением деятельности заводов будет достигнуто увеличение производства сахарной свеклы и кукурузы. Кроме того, изучается вопрос переработки картофеля на технический спирт.