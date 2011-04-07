В Севастополе готовят программу кредитования населения в энергосбережении

Власти Севастополя инициировали создание совместно с филиалом «ПриватБанка» программы кредитования населения, которая позволит сохранить тепло в домах и существенно снизить энергопотребление.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-служба Севастопольской городской госадминистрации.

В пресс-релизе ГГА отмечается, что, по словам заместителя председателя городской государственной администрации Игоря ЛОКТИОНОВА, рассматривается возможность кредитования населения на срок от 6 месяцев до года в сумме до 10 тыс. грн. Взяв кредит в банке, жители города смогут установить приборы учета тепла, воды и газа, провести замену окон, утеплить стены квартир, что значительно уменьшит потери теплоэнергии и сократит расходы населения на оплату услуг ЖКХ. Целевое назначение средств будет контролироваться. Процентная ставка по кредиту будет компенсироваться из бюджета для пенсионеров в размере 100%, для работающих жителей – 50%, говорится в сообщении.

«Сейчас совместно с банком мы разрабатываем программу по предоставлению таких кредитов, которую для утверждения направим в городской совет. Реализацию данной программы мы планируем начать во второй половине этого года. На погашение процентов по кредитам населения из бюджета планируется выделить ориентировочно до 1,5 млн. грн.», - отметил заместитель руководителя города.

Как считает И.ЛОКТИОНОВ, реализация данной программы, наряду с работами по реконструкции теплоснабжения, поможет сохранить тепло в домах севастопольцев и существенно снизить энергопотребление.