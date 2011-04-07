Янукович утвердил положение о Минэнергоугля

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ своим указом утвердил положение о Министерстве энергетики и угольной промышленности.

Указ от 6 апреля №382/2011 обнародован на сайте главы государства.

Согласно документу, Минэнергоугля определено центральным органом исполнительной власти, на который возложены функции формирования и обеспечения реализации государственной политики в электроэнергетическом, ядерно-промышленном, угольно-промышленном, торфодобывающем и нефтегазовом комплексах.

Документом закреплен перечень основных задач, возложенных на министерство, который сформирован исходя из включения в сферу деятельности министерства государственного угледобывающего сектора.

Одной из принципиальных новелл документа является возложение на Минэнергоугля функций организации аукционов по продаже нефти, газового конденсата природного, а также сжиженного газа.

Из сферы влияния Минэнергоугля выведена отрасль альтернативной энергетики при закреплении за ним функции выдачи лицензий на право осуществления хозяйственной деятельности по продаже жидкого топлива из биомассы и биогаза.

Положением закреплено, что министерство возглавляет министр, который назначается и увольняется с должности Президентом Украины по представлению премьер-министра. Министр имеет двух заместителей – первого заместителя и заместителя-руководителя аппарата. Заместители назначаются и освобождаются от должностей Президентом по представлению премьер-министра, внесенному на основании предложений министра.