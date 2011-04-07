«Крымэнерго» выплатит 7 млн. грн. дивидендов

Акционеры энергоснабжающей компании ПАО "Крымэнерго" (Симферополь) решили направить 30%, или 7,076 млн. грн., чистой прибыли, полученной по итогам 2010 года, на выплату дивидендов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе мажоритарного акционера компании - НАК «Энергетическая компания Украины» со ссылкой на решение, принятое на собрании акционеров ПАО в четверг, 7 апреля.

Акционеры также решили направить 65%, или 15,312 млн. грн., чистой прибыли на развитие компании, а 5%, или 1,177 млн. грн., - в резервный фонд.

Как сообщал УНИАН, «Крымэнерго» завершило 2010 год с прибылью 23,558 млн. грн.

Справка УНИАН. ОАО «Крымэнерго» занимает доминирующее положение на рынке энергоснабжения Автономной Республики Крым.

Уставный фонд ОАО «Крымэнерго» составляет 43 млн. 241,88 тыс. грн., номинал акции – 0,25 грн.

70% акций «Крымэнерго» владеет НАК «ЭКУ». Еще 12,49% акций в конце 2010 года сконцентрировала ООО «ДТЭК» (Донецк).