ВР выделила 3,6 млрд. грн. на погашение задолженности за тепловую энергию

Верховная Рада Украины внесла изменения в государственный бюджет на текущий год относительно предоставления субвенции в размере 3,6 млрд. грн. из государственного бюджета местным бюджетам на погашение задолженности из-за разницы в тарифах на тепловую энергию.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего закона проголосовал 261 народный депутат из 390 зарегистрированных в сессионном зале.

Законом предусматривается определить доходы государственного бюджета на 2011 год в сумме 283.864.879,4 тыс. гривен, а расходы - 324.320.850,3 тыс. гривен.

Предусмотрено установить, что источниками формирования специального фонда государственного бюджета на 2011 год в части доходов является поступление налога на добавленную стоимость при осуществлении таможенного оформления природного газа, ввезенного на таможенную территорию Украины в минувших периодах.

Законом также предусмотрено установить, что в 2011 году средства, полученные в специальный фонд государственного бюджета, направляются на субвенцию из государственного бюджета местным бюджетам на погашение задолженности из-за разницы в тарифах на тепловую энергию, произведенной, транспортированной и поставляемой населению, возникшей в связи с несоответствием фактической стоимости тепловой энергии тарифам, которые утверждались или соглашались соответствующими органами государственной власти или органами местного самоуправления.

Предусмотрено, что перечисление субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на погашение задолженности из-за разницы в тарифах на тепловую энергию, которая производилась, транспортировалась и поставлялась населению, возникшей в связи с несоответствием фактической стоимости тепловой энергии, тарифам, утвержденным или согласованным соответствующими органами государственной власти или органами местного самоуправления, осуществляется в порядке, установленном Кабинетом министров Украины.