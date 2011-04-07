Верховная Рада временно снизила ставки акциза на ряд товаров

Верховная Рада Украины приняла Закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины".

Как сообщал УНИАН, за принятие данного решения проголосовали 285 народных депутатов из 390 зарегистрированных в сессионном зале.

Законом предусмотрен подраздел 5 раздела XX "Переходные положения" дополнить пунктом, в соответствии с которым временно, до 31 июля 2011 года, уменьшены ставки акцизного налога на такие товары: легкие дистилляты, специальные бензины, бензины моторные - из действующих на сегодня 182 до 132 евро за 1 тонну, а также тяжелые дистилляты (газойли) с содержанием серы: более чем на 0,2 масс.% - с 90 до 60 евро за 1000 кг; более чем на 0,035 масс.%, но не более чем 0,2 масс.% - с 69 до 39 евро за 1000 кг; более чем на 0,005 масс.%, но не более чем на 0,035 масс.% - с 62 до 32 евро за 1000 кг; не более чем на 0,005 масс.% - с 42 до 22 евро за 1000 кг

Законом также исключен из действующего кодекса пункт, согласно которому лица, которые в соответствии с кодексом имеют статус налоговых агентов, были обязаны подавать в органы государственной налоговой службы по месту его регистрации налоговую декларацию по налогу на доходы физических лиц за базовый налоговый период, который равняется календарному месяцу, согласно форме, установленной центральным налоговым органом, об общих суммах доходов, начисленных (выплаченных, предоставленных) в интересах плательщиков налога, и общих суммах налога на доходы физических лиц, которые удержаны из этих доходов, а также объемы перечисленного налога в бюджет.