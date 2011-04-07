Янукович подписал Положение о Госагентстве по управлению зоной отчуждения
20:06, 07 апреля 2011Энергетика
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Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ своим указом утвердил Положение о Государственном агентстве Украины по управлению зоной отчуждения.
Текст документа обнародовано на официальном веб-портале главы государства.
В указе сказано, что Госагентство является правопреемником Государственного департамента – Администрации зоны отчуждения и зоны безусловного (обязательного) отселения – правительственного органа государственного управления в составе Министерства Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы.
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