На северо-востоке Японии отменена объявленная после землетрясения угроза цунами

Японское метеорологическое агентство спустя полтора часа после произошедшего в четверг у побережья острова Хонсю сильного землетрясения отменило предупреждение об угрозе цунами, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал NHK.

Подземные толчки магнитудой 7,4 балла были зафиксированы в четверг на северо-востоке Японии, примерно в том же районе, где 11 марта произошло землетрясение магнитудой 9, вызвавшее разрушительное цунами. После землетрясения было распространено предупреждение об угрозе цунами для северо-восточного побережья Японии. Сообщалось, что высота волны может достигать двух метров. Через минуту после землетрясения в том же районе произошел мощный афтершок. Очаг землетрясения залегал на глубине 25,6 километра. По данным телеканала NHK, подземные толчки силой до трех баллов по принятой в Японии шкале измерений на протяжении целой минуты ощущались в столице страны Токио.

Данных о погибших или раненых в результате подземных толчков пока нет. Новых аварийных ситуациях на АЭС не зафиксировано.

Разрушительное землетрясение магнитудой 9 произошло на северо-востоке Японии 11 марта, вызвав цунами высотой более 10 метров. Согласно последним данным, число погибших в результате стихийного бедствия превысило 12,6 тыс. человек. Без вести пропавшими считаются более 15 тыс. человек.