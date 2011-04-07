Глава государства утвердил Положение о Госинспекции техногенной безопасности

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ утвердил Положение о Государственной инспекции техногенной безопасности Украины.

Текст соответствующего указа обнародован на официальном веб-портале главы государства.

Как определено в указе, Государственная инспекция техногенной безопасности Украины является правопреемником Государственного департамента пожарной безопасности и Государственной инспекции гражданской защиты и техногенной безопасности – правительственных органов, которые действовали в системе Министерства Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы.

Президент поручил Кабинету министров Украины в двухмесячный срок решить вопрос о передаче Госинспекции техногенной безопасности подчиненных Государственному департаменту пожарной безопасности и Государственной инспекции гражданской защиты и техногенной безопасности органов управления и подразделений с одновременным выводом их из состава Министерства чрезвычайных ситуаций Украины.

Другим своим указом Президент утвердил Положение об Администрации Государственной пограничной службы Украины.