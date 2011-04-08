Жертвами вчерашнего землетрясения в Японии стали два человека, еще 132 ранены

Жертвами вчерашнего землетрясения магнитудой 7,4 балла на северо-востоке Японии стали два человека, еще 132 ранены, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Киодо.

Сразу после землетрясения было распространено предупреждение об угрозе возникновения цунами для северо-восточного побережья страны. Спустя полтора часа после подземных толчков предупреждение было снято. После землетрясения в различных районах префектур Мияги и Ибараки произошли отключения электричества. В ряде городов были отмечены возгорания.

Межуде тем, по последним данным, число погибших в результате сильного землетрясения и последовавшего за ним цунами на северо-востоке Японии 11 марта возросло до 12 тысяч 690 человек.

После землетрясения на АЭС "Фукусима-1" была зафиксирована серия аварий, вызванных выходом из строя системы охлаждения. В результате инцидентов на АЭС было выявлено несколько утечек радиации, что заставило власти эвакуировать людей из 20-километрой зоны вокруг АЭС. Позднее стала появляться информация об обнаружении в ряде районов Японии радиоактивных элементов, в частности изотопов йода и цезия, в воздухе, морской и питьевой воде, а также в продуктах.

Сегодня японские специалисты обнаружили утечку радиоактивной воды из бассейнов выдержки АЭС "Онагава" в префектуре Мияги, чья система охлаждения накануне временно вышла из строя из-за сильного землетрясения магнитудой 7,4, сообщает компания-оператор Tohoku Electric. Данных об уровне радиоактивности воды не приводится, количество вытекшей воды незначительное. Подача электричества прекратилась по двум из трех внешних кабелей к АЭС. По словам представителей Агентства по ядерной безопасности Японии (NISA), на 00.25 пятницы по местному времени изменений радиационного фона на АЭС отмечено не было.

Компания-оператор АЭС "Фукусима-1" TEPCO, в свою очередь, сообщила, что к настоящему моменту сведений о новых аварийных ситуациях на станции, где в результате землетрясения 11 марта вышла из строя система охлаждения, нет. Восстановительные работы на станции продолжаются.