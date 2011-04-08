Кабмин утвердил проект строительства линии 750 кВ ЗАЭС- ПС «Каховская»

Кабинет министров Украины утвердил проект строительства линии электропередачи 750 кВ «Запорожская АЭС - подстанция (ПС) «Каховская» с ПС 750 кВ «Каховская2, а также

с заходами 330 кВ «ПС «Новокаховская» - ПС «Херсонская» и «ПС «Новокаховская» - ПС

«Островская» на общую сумму 4 млрд. 893,24 млн. грн.

Об этом сказано в распоряжении Кабмина (от 6 апреля т.г. №276), текст которого обнародован на правительственном портале.

Согласно документу, протяженность линии «ЗАЭС - ПС «Каховская» составит 186,11 км, захода "Новокаховская" - ПС "Островская" - 27,9 км, "ПС "Новокаховская" - "ПС "Херсонская" - 15,9 км.

Трансформаторная мощность подстанции 750 кВ «Каховская» составит 2*(3*333) МВА, ПС 330 кВ "Новокаховская" - 250 МВА.

Строительство объектов предусмотрено выполнить на протяжении 31 месяца.

Как сообщал УНИАН, 19 октября 2010 года Минтопэнерго и НЭК "Укрэнерго" подписали с Европейским банком реконструкции и развития кредитное и проектное соглашения о выделении "Укрэнерго" кредита 175 млн. евро на сооружение линии 750 кВ «ЗАЭС – ПС «Каховская». В таком же размере на реализацию этого проекта планируется привлечь кредит Европейского инвестиционного банка.

Справка УНИАН. Целью проекта строительства линии электропередачи 750 кВ «ЗАЭС – «Каховская» является повышение эффективности работы Объединённой энергосистемы Украины за счет использования «запертого» потенциала Запорожской АЭС. В настоящее время Запорожская АЭС, имея установленную мощность 6000 МВт, из-за диспетчерских ограничений выдаёт в энергосистему только 5300 МВт.

В рамках проекта, кроме строительства ЛЭП 750 кВ, предполагается также строительство

подстанции 750/330/220 кВ "Каховская", а также 2 заходов ЛЭП 330 кВ.

Кроме того, предусматривается реконструкция подстанции 330/220 кВ "Новокаховская" и

оборудования противоаварийной автоматики и связи.