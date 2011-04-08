Котировки фьючерсов на нефть превысили отметку 110 долл./барр.

Котировки нефтяных фьючерсов в США в четверг впервые за 2,5 года превысили отметку 110 долларов за баррель, получив поддержку со стороны военных действий в Ливии и признаков восстановления экономики в США.

По итогам торгов на Нью-йоркской товарной бирже (New York Mercantile Exchange, NYMEX) котировки майских фьючерсов на легкую малосернистую нефть выросли на 1,47 доллара, или на 1,4%, до 110,30 доллара за баррель, и это был самый высокий итоговый уровень с сентября 2008 года.

Фьючерсы на нефть марки Brent на ICE выросли в цене на 37 центов, или на 0,3%, до 122,67 доллара за баррель, что является самым высоким итоговым уровнем с августа 2008 года.

В качестве одного из основных факторов наблюдавшегося в четверг подорожания трейдеры называли сообщения об ущербе, нанесенном нефтяной промышленности Ливии.

Несколько трейдеров также отметили, что котировки нефтяных фьючерсов на NYMEX в середине дня пробили технические уровни, после чего последовала волна покупок и рост до 110 долларов за баррель.

Один из американских генералов заявил на слушаниях в сенате, что антиправительственным силам в Ливии вряд ли удастся свергнуть Каддафи, сообщает AFP. Это усиливает опасения относительно того, что гражданская война в Ливии заходит в тупик.

Инвесторы опасаются ставить на снижение цен на нефть с начала военных действий в Ливии в середине февраля. Гражданская война в этой стране заморозила экспорт нефти, составлявший 1,3 млн. баррелей в день, что способствовало подорожанию нефти в течение последних двух месяцев и подтолкнуло цены к самым высоким уровням с 2008 года.

Нефть марки Brent подорожала скромнее, чем нефть, торгующаяся на NYMEX, в связи с решением Европейского центрального банка повысить ключевую процентную ставку.

Хотя повышение процентной ставки, которое часто рассматривается как фактор, снижающий экономический рост и спрос на нефть, было ожидаемым, наблюдатели по-прежнему озабочены темпами восстановления европейской экономики. Усугубляющийся долговой кризис привел к тому, что ряду периферийных стран еврозоны пришлось обратиться за внешней помощью.

Цены на нефть на NYMEX получили поддержку в четверг утром после того, как Министерство труда США представило более благоприятные, чем ожидалось, данные по безработице. Согласно этому отчету, на прошлой неделе число заявок на пособие по безработице сократилось на 10 000 и с учетом коррекции на сезонные колебания составило 382 000.

Трейдеры восприняли этот отчет как новый признак того, что экономика США, являющаяся крупнейшим мировым потребителем нефти, продолжает двигаться по пути восстановления. На прошлой неделе стало известно о том, что уровень безработицы в США в марте опустился до 8,8%, и это самый низкий показатель за два года.

Майские фьючерсы на бензин RBOB по итогам торгов подешевели на 0,64 цента, или на 0,2%, до 3,1865 доллара за галлон. Майские фьючерсы на топочный мазут выросли в цене на 1,48 цента, или на 0,5%, до 3,2060 доллара за галлон.