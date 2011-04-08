Из-за непогоды в 11 областях Украины обесточены более 160 населенных пунктов

В ночь с 7 на 8 апреля в результате неблагоприятных погодных условий (дождь, сильные порывы ветра) и в результате срабатывания автоматических систем защиты линий электропередач в 11 областях Украины обесточены 162 населенных пункта.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства чрезвычайных ситуаций, в частности, в Волынской без электроснабжения остались 31 н.п., во Львовской – 28 н.п., в Ривненской – 28 н.п., Киевской – 24 н.п., Тернопольской – 21 н.п., Черниговской – 14 н.п., Черновицкой – 5 н.п., Черкасской – 3 н.п., Ивано-Франковской – 3 н.п., Николаевской – 3 н.п. и Полтавской – 2 н.п.

К восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.