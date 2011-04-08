Французская «Компани дю Ван» намерена инвестировать в строительство ветропарков в Украине

Французская компания «Компани дю Ван» объявила о намерениях инвестировать в строительство в Украине ветропарков общей мощностью 500 МВт. Об этом сообщил президент компании Жан-Мишель ЖЕРМА на встрече с заместителем Председателя Национального агентства Украины по вопросам эффективного использования энергетических ресурсов Марией МАЛОЙ.

Жан-Мишель ЖЕРМА подчеркнул готовность украинского рынка альтернативной энергетики к серьезным инвестициям и положительно оценил перспективы развития этого направления в Украине.

В свою очередь М.МАЛАЯ отметила, что сегодня благодаря усилиям Правительства в Украине созданы благоприятные условия для развития альтернативной энергетики. Она подчеркнула, что Агентство будет продолжать работать над тем, чтобы эта сфера развивалась и была привлекательной для инвестиций.

В ходе встречи, также, обсуждались возможности сотрудничества между Агентством и компанией на ближайшую перспективу, сообщили в пресс-службе Нацагентства по вопросам эффективного использования энергетических ресурсов.

Справка УНИАН. «Компани дю Ван» работает в области альтернативной энергетики около 20 лет. В 2009 году представительство было открыто и в Украине.