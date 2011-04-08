НКРЭ утвердила «зеленый» тариф трем компаниям, эксплуатирующим малые ГЭС

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики утвердила так называемый «зеленый» тариф трем компаниям, эксплуатирующим малые ГЭС.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе комиссии со ссылкой на решение, принятое на заседании регулятора в четверг, 7 апреля.

В частности, НКРЭ утвердила тариф ООО «Лан групп» эксплуатирующей Соколивскую ГЭС (Тернопольская обл.) установленной мощностью 0,125 МВт, ООО «Украинское энергетическое развитие» (Трояновская ГЭС 0,15 МВт, Житомирская обл.), а также ЧП «Укрэлектробуд» (новая ГЭС 0,8 МВТ, Закарпатская обл.).

Как сообщил в ходе заседания представитель «Укрэлектробуд», стоимость строительства новой гидроэлектростанции оценивается в 10 млн. грн. В будущем на ГЭС планируется установить еще один гидроагрегат мощностью 0,3 МВт.

С августа 2009 года и по настоящее время Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) утвердила так называемый «зеленый» тариф для 30 компаний, эксплуатирующих 64 малых ГЭС.

На сегодняшний день величина «зеленого» тарифа на электроэнергию производимую на малых ГЭС составляет 87,16 коп. за кВт/ч.

Напомним, в июле 2009 года НКРЭ утвердила порядок утверждения, пересмотра и прекращения действия «зеленого» тарифа для субъектов хозяйственной деятельности. Этот порядок распространяется на субъектов хозяйствования, которые получили лицензию на осуществление хозяйственной деятельности по производству электрической энергии или лицензию на осуществление хозяйственной деятельности по комбинированному производству электрической и тепловой энергии.

«Зеленые» тарифы являются наиболее эффективным механизмом поддержки компаний, которые производят энергоресурсы из альтернативных источников. За последние двенадцать месяцев количество всех производителей «чистой» энергии, которые получают возможность работать по "зеленым" тарифам, удвоилось. Если в марте 2010 года это было 20 компаний, то уже в марте 2011 г. - 40. Количество объектов, которые будут работать по «зеленым» тарифам, увеличилось с 50 до 75.