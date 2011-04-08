Минэнергоугля призывает нефтетрейдеров придерживаться ценового коридора

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины призывает нефтетрейдеров придерживаться ценового коридора на нефтепродукты, установленного Экспертно-аналитической группой (ЭАГ) по вопросам стабильного функционирования рынка нефти и нефтепродуктов и развития нефтеперерабатывающей промышленности.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минэнергоугля.

В сообщении отмечается, что 7 апреля Верховной Радой Украины был принят Закон о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно уменьшения ставок акцизного налога на моторные топлива (на 50 евро на тонне бензина и на 30 евро на тонне дизтоплива), который был подготовлен Министерством энергетики и угольной промышленности и согласован на заседании правительства.

«Минэнергоугля считает, что таким образом правительство пошло навстречу нефтетрейдерам относительно стабилизации ценовой ситуации на рынке нефтепродуктов, снизив налоговую нагрузку на 1 млрд. грн.», – сказано в сообщении.

Также в сообщении отмечено, что такие меры позволят всем участникам рынка нефтепродуктов придерживаться ценового коридора, который устанавливается на заседаниях ЭАГ.

Напомним, 6 апреля на заседании ЭАГ трейдеры большинством голосов согласились придерживаться верхней границы ценового коридора - 9,85 грн. за литр бензина марки А-95 и 9,35 за литр дизельного топлива. Заседания ЭАГ будут проходить еженедельно для выработки взаимосогласованной позиции сторон.