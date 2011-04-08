Габон заинтересован в углублении сотрудничества с Украиной

Габонская Республика заинтересована в углублении сотрудничества с Украиной в нефтегазовой сфере, сельскохозяйственном секторе, импорте украинских минеральных удобрений и экспорте минеральных ресурсов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Украинского союза промышленников и предпринимателей, об этом сообщил министр иностранных дел, международного сотрудничества, и франкофонии Габонской Республики Поль ТУНГИ в ходе встречи с президентом УСПП Анатолием КИНАХОМ.

Стороны обсудили перспективы экономического и инвестиционного сотрудничества Украины и Габона, приоритетные направления углубления бизнес партнерства и т.п.

«Нашей гордостью является авиастроение, прежде всего производство среднемагистральных самолетов серии Ан. Эти самолеты имеют большой спрос в мире. Кроме того, у нас достаточно развитой агропромышленный сектор экономики, химическая и металлургическая промышленность, производство минеральных удобрений. Большие мощности Украина имеет в строительном комплексе. Убежден, мы могли бы построить сотрудничество на очень взаимовыгодной, равноправной основе», - отметил во время встречи А.КИНАХ.

Он высказал уверенность, что Украина и Габон могут найти взаимный интерес в сотрудничестве по многими направлениями, в перспективе поработать над созданием совместных предприятий, установлением кооперационных связей.

В свою очередь, П.ТУНГИ отметил, что Габон заинтересован в сотрудничестве со странами, в том числе с Украиной, которые имеют серьезные возможности и опыт переработки сырья. «Больше 80% ВВП нашей страны составляет сырье, 60% из которых – нефть. Поэтому мы нуждаемся в углублении партнерства с вашей страной в направлении переработки сырья. А еще мы очень заинтересованы в привлечении украинских инвестиций в развитие сельского хозяйства нашей страны, более тесном сотрудничестве деловых кругов наших стран», - отметил П.ТУНГИ.