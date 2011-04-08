Янукович выступает за кардинальные изменения в вопросе ЧАЭС

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ выступает за кардинальное изменение государственных подходов в вопросах преодоления последствий Чернобыльской катастрофы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, открывая сегодня заседание Совета национальной безопасности и обороны, посвященное вопросам преодоления последствий Чернобыльской катастрофы и повышения безопасности АЭС.

В.ЯНУКОВИЧ отметил, что с 1986 года вокруг Чернобыля произошли значительные изменения. На территориях, пострадавших от Чернобыльской аварии, реализуются десятки социально-экономических программ, туда поступают инвестиции, в том числе и иностранные. «Но основной груз несет на себе Украина. По оценкам западных экспертов, общая сумма расходов из государственного бюджета за годы независимости превысила 12 млрд. долл.», - отметил В.ЯНУКОВИЧ.

Вместе с тем он отметил, что ему тягостно констатировать, что через четверть века после аварии ее ликвидаторы и пострадавшие вынуждены через суды добиваться получения выплат и льгот, которые им принадлежат в соответствии с законами.

«Но подавляющее большинство собравшихся здесь (на заседании СНБОУ – УНИАН) осознает, что 74 млрд. грн. в год, необходимых для выплаты в полном объеме льгот и компенсаций, предусмотренных законами Украины, безусловно, это непосильный груз для бюджета нашего государства», - сказал он.

Именно поэтому Президент требует кардинальных изменений в государственной политике по преодолению последствий Чернобыльской аварии. «Изменения, как говорят, назрели еще вчера. Учитывая посткризисное состояние национальной экономики, ситуация выглядит крайне тяжелой», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Глава государства подчеркнул, что не выдерживает критики проект концепции общегосударственной целевой программы преодоления последствий Чернобыльской катастрофы на 2012-2016 годы.