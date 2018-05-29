«Зеленый свет» для возобновляемой энергетики

Потребность Украины в электроэнергии с каждым годом растет. В то же время, газовая генерация обходится все дороже, авария на "Фукусиме" ставит под вопрос строительство новых АЭС. Помогут ли "зеленые" тарифы солнечным и ветряным электростанциям стать "палочкой-выручалочкой" украинской энергетики?

В середине прошлого века в Украине насчитывалось более 1900 малых ГЭС, в Крыму была построена экспериментальная солнечная электростанция, но вскоре страна выбрала другой вектор развития и "зеленая" электроэнергетика пришла в упадок. В 90-х годах в Украине было построено лишь несколько морально устаревших ветропарков.

Однако, после введения в 2009 году "зеленых" тарифов, ситуация изменилась к лучшему: государство гарантировало выкуп электроэнергии произведенной из возобновляемых источников по высокой цене, что обеспечило компаниям сектора стабильный доход вплоть до 2030 года.

Первым делом бизнесмены взялись за реконструкцию заброшенных гидроэлектростанций, требующих относительно небольших капиталовложений. "На сегодня в Украине по "зеленому" тарифу работают уже 27 компаний, эксплуатирующих 61 малую ГЭС. Практически на каждом заседании мы выдаем лицензии и устанавливаем "зеленые" тарифы новым ГЭС", - отмечает глава Национальной комиссии по регулированию электроэнергетики (НКРЭ) Украины Сергей Титенко.

По его словам, в 2010 году на рынок пришел первый большой инвестор – австрийская Activ Solar построила возле Симферополя крупнейшую на просторах СНГ гелиоэлектростанцию. В текущем году компания довела ее мощность до 7,5 МВт и не собирается останавливаться на достигнутом. Кроме того, в апреле нынешнего года планируется запуск первой очереди современного ветропарка в Донецкой области мощностью 25 МВт.

О намерениях инвестировать в строительство в Украине ветропарков общей мощностью 500 МВт буквально на днях заявила французская компания «Компани дю Ван».

Готовы вкладываться в "зеленую энергетику" и такие мощные игроки, как ДТЭК. "Компания планирует вложить EUR1,85 млрд в строительство двух ветропарков до 2018 года", - отмечает старший менеджер дирекции по развитию бизнеса "ДТЭК" Василий Богданов, рассказывая о планах компании построить ветряки мощностью более 1 Гвт.

Впрочем, это только первые шаги, ведь пока вся "зеленая" генерация по мощности не в силах тягаться даже с одним старым блоком АЭС. Попробуем разобраться, достаточно ли стимулов предоставляет государство, и какие проблемы возникают при развитии "альтернативных" энергопроектов.

Что беспокоит инвесторов

"В Украине один из наиболее либеральных тарифов, как на ветровую, так и на солнечную энергию. Он в достаточной мере стимулирует инвесторов, есть большая заинтересованность в строительстве", - говорит президент Энергетической ассоциации Украины Василий Котко. В то же время, эксперт отмечает, что некоторые участники рынка традиционно опасаются неравных условий "игры", и непрозрачности процедур получения "зеленого" тарифа.

Как в действительности проходит утверждение тарифа, мы поинтересовались у начальника управления генерирующих предприятий НКРЭ Василия Волошенюка. "Компания подает заявление, необходимые документы и, примерно через две недели получает лицензию на производство электроэнергии. После этого она подает материалы на получение "зеленого" тарифа и в течении двух-трех недель НКРЭ его утверждает. Нормативно отводится месяц, но мы всегда стараемся делать быстрее", - говорит В.Волошенюк. По его словам, если компания собрала все документы, указанные в постановлении НКРЭ №32 от 22 января 2009 года, ей нечего опасаться – регулятор обязательно установит "зеленый" тариф. А в дальнейшем, тариф будет ежемесячно индексироваться, в зависимости от изменения курса евро к гривне.

В.Котко также считает процедуру четкой и прозрачной. Он подчеркивает, что нынешний алгоритм получения "зеленого" тарифа был выработан в ходе длительного диалога органов власти, заинтересованных компаний и ассоциаций.

Вместе с тем эксперт отмечает, что реализации планов строительства солнечных и ветровых электростанций могли всерьез помешать требования украинского законодательства использовать на объектах не менее 30% комплектующих, товаров и услуг отечественного происхождения. "В частности, для солнечной энергетики это требование должно было вступить в действие с 2011 года. А ведь в Украине пока нет необходимых производственных мощностей. Сейчас проблема решена, требование отсрочено до 2012", - говорит В.Котко.

В дальнейшем подобных проблем возникать не должно, ведь в скором времени, после коренной реконструкции, будет запущен "Запорожский завод полупроводников", специализирующийся на производстве основы солнечных батарей – поликристаллического кремния. Кроме этого, в Краматорске идет строительство завода по выпуску современных ветрогенераторов по лицензии немецкой Fuhrlander AG, который с 2014 сможет выпускать по 200 установок в год.

Еще один вопрос, активно обсуждаемый "альтернативщиками" - возможные проблемы с подключением станций к электрическим сетям.

"По подключению малых ГЭС ни у кого даже вопросов не возникает. А вот по ветрякам - к сожалению, там есть лобби, которое заявляет о каких-то недопусках к сетям. Но это исключительно лоббисткие приемы – кого-то где-то толкнуть. Если есть реальный проект – никаких проблем. Даже если придет человек и скажет: я строю тысячу мегаватт, решите вопрос присоединения. Как можно отказать? Это ведь прописано в законе", - говорит член НКРЭ Валерий Кальченко. Впрочем, по его мнению, правила подключения объектов нужно значительно усовершенствовать.

В то же время глава Госагенства по вопросам энергоэффективности и энергосбережения Николай Пашкевич отмечает, что на сегодняшний день проблема с подключением объектов альтернативной энергетики к Объединенной энергосистеме скорее надумана. При этом он подчеркивает, что при наличии реального инвестора и реального проекта государство само заинтересованно в выделении средства на адаптацию этих энергообъектов к нашей энергосистеме.

«Там где есть инвестор, где есть конкретный проект, где он имеет все стадии разрешения, мы там выделяем средства на адаптацию этого объекта, чтобы к моменту строительства к нему были подведены наши сети, которые будут от него передавать электрическую энергию», - говорит глава ГАЭЭ, отмечая при этом, что самостоятельное строительство инвестором сетей для подключения несет в себе угрозу разбалансирования ОЭС.

Более того, для определения потребностей в ресурсе и понимания будущих мероприятий по расширению сетей, Госэнергоэффективность в настоящее время работает над составлением детальной карты, учитывающей планы строительства альтернативных энергообъектов в Украине в среднесрочной перспективе.

Что тревожит государство

"Нужны большие средства, чтобы построить линии электропередач от станции до существующих электросетей. Это все понимают, но, не это главное. Нерешенная на сегодня проблема – диспетчеризация", - подчеркивает член правления Научно-технического союза энергетиков и электротехников Украины Зиновий Буцьо.

По его мнению, без четкого понимания того, сколько и где будет построено объектов "зеленой" генерации, невозможно выработать схему управления объединенной энергетической системой в реальном времени. "Представьте себе: повеял хороший ветер с Турции, и поднял все эти гигаватты мощностей, которые запланированы на юге Украине. Прекрасно, мы их включили. А потом, резко, этот ветер прекратился, и, в течении минут напряжение падает до ноля. Кто и когда, в ту же секунду сможет компенсировать эти мощности?", - размышляет эксперт.

Как полагает З.Буцьо, снять многие вопросы сможет Днестровская гидроаккумулирующая электростанция (ГАЭС) в комплексе с высоковольтной линией электропередач до юга Одесской области. Однако эти объекты еще нужно достроить. В свою очередь В.Кальченко отмечает, что проблему можно также решить, имея в резерве мощности тепловых электростанций, эквивалентные "зеленым" объектам.

Впрочем, развитие возобновляемой электроэнергетики ставит перед государством вызовы не только технического плана. "Сегодня нет прописанного в законодательстве механизма контроля над использованием средств, полученных за счет "зеленого" тарифа", - говорит В.Кальченко. Он подчеркивает, что эти деньги должны направляться исключительно на строительство, или модернизацию объектов возобновляемой энергетики.

"Сегодня у нас был новый лицензиат, который сам построил малую ГЭС. У него есть амортизация, кредит, он еще лет пять за счет "зеленого" тарифа будет честно возвращать кредит. Но есть и другие – они создают несколько фирм, сами у себя арендуют ГЭС, и за год неизвестно куда выводят 600-700 тыс. грн. Нет средств влияния на недобросовестных игроков, это нас очень беспокоит", - отмечает член комиссии. Вместе с тем, В.Кальченко подчеркивает, что регулятор активно работает над решением проблем возобновляемой энергетики. "Зеленые" тарифы повысили активность на рынке, но, все же, мы ждем большего. НКРЭ разрабатывает законопроекты, однако хочется, чтобы бизнес активнее включался – тогда все проблемы станут четче и их будет намного проще решать", - резюмирует он.

Тем не менее, государство заинтересовано в развитии сегмента альтернативной энергетики, о чем свидетельствует не только создание соответствующей законодательной базы, но и реальная бюджетная поддержка. Однако, уверены в правительстве, данный процесс должен быть двусторонним. «Только бизнес может поднять альтернативную энергетику на новую ступень развития. И наш бюджет, и помощь ЕС это только лакмусовая бумажка наших процессов. Мы не рассчитываем за эти средства создать что-то исключительно новое и изменить ситуацию. Мы изменим ситуацию лишь совместными усилиями, показав направление движения инвестиционным потокам», - подытоживает глава ГАЭЭ Н.Пашкевич.

Иван Романчук (для УНИАН)