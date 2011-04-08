Нефтепродукты в Украине за неделю подорожали на 0,4%

С 1 по 8 апреля средние по Украине розничные цены на нефтепродукты увеличились на 0,3 - 0,5% (в среднем на 0,4%). Об этом УНИАН сообщили в Консалтинговой группе «А-95» (г. Киев).

Так, по данным мониторинга Консалтинговой группы «А-95», с 1 по 8 апреля средние по Украине розничные цены на нефтепродукты изменились следующим образом:

бензин А-80 - увеличились на 0,4% - с 9,11 грн./литр до 9,15 грн./литр;

бензин А-92 - увеличились на 0,5% - с 9,51 грн./литр до 9,56 грн./литр;

бензин А-95 - увеличились на 0,4% - с 9,79 грн./литр до 9,83 грн./литр;

дизельное топливо - увеличились на 0,3% - с 9,33 грн./литр до 9,36 грн./литр.

Справка УНИАН. ООО «Консалтинговая группа «А-95» создано в мае 2008 года. Компания занимается профессиональными исследованиями и мониторингом рынка нефтепродуктов.